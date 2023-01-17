Происшествия 17 января 2023, 14:21 Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле села в Белгородской области Соцсети

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Село в Валуйском городском округе оказалось под огнем ВСУ, в результате пострадал один человек. Об обстреле сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, у пострадавшего выявили легкое ранение. Ему оказали медицинскую помощь. Других подробностей глава региона не привел.

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«Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина. Подомовой обход территории продолжается», — добавил он.

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Утром ВСУ обстреляли окраины города Шебекино. В результате получили повреждения линии электропередач. Никто из местных жителей не получил травм. Специалисты переключили абонентов на резервные линии на время устранения последствий атаки.

В ночь на 17 января система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Гладков сообщил, что данных о разрушениях и пострадавших не поступило.