17 января 2023, 14:21
Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле села в Белгородской области
Село в Валуйском городском округе оказалось под огнем ВСУ, в результате пострадал один человек. Об обстреле сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным Гладкова, у пострадавшего выявили легкое ранение. Ему оказали медицинскую помощь. Других подробностей глава региона не привел.
Реклама
«Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина. Подомовой обход территории продолжается», — добавил он.
Реклама
Утром ВСУ обстреляли окраины города Шебекино. В результате получили повреждения линии электропередач. Никто из местных жителей не получил травм. Специалисты переключили абонентов на резервные линии на время устранения последствий атаки.
В ночь на 17 января система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Гладков сообщил, что данных о разрушениях и пострадавших не поступило.
ВСУ
Реклама
Реклама