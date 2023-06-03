Происшествия 03 июня 2023, 15:34 Система ПВО повредила уличное освещение в Белгороде Губернатор Гладков: в результате работы ПВО в Белгороде повреждено уличное освещение

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, система ПВО 2 июня повредила уличное освещение в районе велодорожки в Сосновке. Об этом глава написал в своем Telegram-канале.

Два артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по селу Щетиновка и пять по Нечаевке, передал Гладков.

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«После работы ПВО в поселке Разумное есть один пострадавший с осколочным ранением правой стопы. <…> Также повреждены 6 автомобилей и одно домовладение», — написал он.

Накануне, 2 июня, украинские боевики выпустили почти 400 снарядов по Шебекино. Жителей эвакуировали, власти запретили движение транспорта по нескольким участкам дорог в округе. Под обстрелы попали Валуйский горокруг, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский районы. Несколько человек погибли.

Российские военные, которые отразили атаку ВСУ в Белгородской области, получили боевые награды. Боевики ВСУ понесли существенные потери.

Ранее журналист «Свободной прессы» писал, что российская ракета в Киеве уничтожила отдел MI-6, который отвечал за нападение в Белгороде. Украинских военных координировала британская разведка.