03 июня 2023, 15:34
Система ПВО повредила уличное освещение в Белгороде
Губернатор Гладков: в результате работы ПВО в Белгороде повреждено уличное освещение
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, система ПВО 2 июня повредила уличное освещение в районе велодорожки в Сосновке. Об этом глава написал в своем Telegram-канале.
Два артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по селу Щетиновка и пять по Нечаевке, передал Гладков.
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«После работы ПВО в поселке Разумное есть один пострадавший с осколочным ранением правой стопы. <…> Также повреждены 6 автомобилей и одно домовладение», — написал он.
Накануне, 2 июня, украинские боевики выпустили почти 400 снарядов по Шебекино. Жителей эвакуировали, власти запретили движение транспорта по нескольким участкам дорог в округе. Под обстрелы попали Валуйский горокруг, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский районы. Несколько человек погибли.
Российские военные, которые отразили атаку ВСУ в Белгородской области, получили боевые награды. Боевики ВСУ понесли существенные потери.
Ранее журналист «Свободной прессы» писал, что российская ракета в Киеве уничтожила отдел MI-6, который отвечал за нападение в Белгороде. Украинских военных координировала британская разведка.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
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