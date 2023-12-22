Происшествия 22 декабря 2023, 00:13 Система ПВО сбила два беспилотника над Бердянском Рогов: ПВО уничтожила два БПЛА над Бердянском РИА «Новости»

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Три беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать Бердянск в Запорожской области. Два летательных аппарата сбила система противовоздушной обороны, еще один упал в частном секторе и взорвался. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По информации Рогова, ПВО сбила цели в районе села Осипенко.

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В оперативных службах Запорожской области сообщили, что третий летающий аппарат упал на территории частного сектора Бердянска и взорвался. Повреждения получил жилой дом. В результате произошедшего никто не пострадал.

Во вторник, 19 декабря Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 16 ракет. Один из снарядов попал в многоэтажный дом, в здании начался пожар. В результате обстрела пострадали три человека.