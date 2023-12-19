Происшествия 19 декабря 2023, 16:10 ВСУ выпустили почти 20 ракет по Донецку Рогов: украинские националисты ударили по Донецку 16 ракетами РИА «Новости»

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Донецк 19 декабря оказался под ударом украинских боевиков. ВСУ выпустили по городу 16 ракет, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ ударили по Донецку 16 ракетами», — написал он.

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Рогов уточнил, что снаряды выпустили по Киевскому району города. При обстреле один из них попал в многоэтажный дом, в здании начался пожар.

«Повреждена газовая труба, она тоже загорелась», — отметил глава движения.

В районе Шахтерской площади, по предварительным данным, пострадали три человека.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале добавил, что в здании гимназии № 70 и многоквартирных домах по улицам Артема, Университетской и Киевскому проспекту нарушено остекление, пострадали фасады.

«Возле административного здания по улице Маршака повреждены автомобили», — подчеркнул он.

Кулемзин также сообщил об обстреле Петровского района Донецка, где выбило стекла в домах на улице Добровольского, а в частном секторе по Клубной улице повредило крыши и перекрытия.