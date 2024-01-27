Происшествия 27 января 2024, 02:59 «Симулянтка». В Сургуте учительница умерла от миокардита после отказа медиков ее лечить kp.ru: в Сургуте умерла учительница, которую медики посчитали симулянткой РИА «Новости»

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Молодая учительница умерла от миокардита после того, как врачи Сургутской окружной клинической больницы отказались ее лечить, посчитав симулянткой. Сестра 23-летней девушки обратилась к адвокату, сообщило издание kp.ru.

Светлане Собакиной стало плохо 28 декабря, ее отвезли в больницу. Однако врачи посчитали ее симулянткой и отправили лечиться домой. Родственники устроили скандал, и девушку госпитализировали в инфекционное отделение. По словам сестры Светланы, ей не оказывали должной медицинской помощи.

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«Она у вас симулянтка! Ее бы психотерапевту показать. С ОРВИ вообще дома можно лечиться», — привело издание слова медперсонала.

Родственники готовились забрать девушку домой, но ее состояние ухудшилось. Сестра рассказала, что о тяжелом состоянии Светланы стало известно примерно в 17:30, в 19:00 врачи сообщили, что пациентка еще в сознании, а потом перестали брать трубку.

«А в 21:30 реаниматолог позвонил папе и сообщил, что Света умерла», — рассказала сестра погибшей.

В справке о смерти указали причину — острый миокардит и кардиогенный шок. Сестра Светланы намерена разобраться в ситуации и наняла известного адвоката, специализирующегося на медицинских случаях.

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