Эксклюзив 25 января 2024, 14:18 «Продолжают бороться». Появились данные о состоянии упавшего с 10-го этажа бойца поп-ММА Венома Боец Кузьмин: Зайналов остается в реанимации, его состояние стабильно

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Боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном, упавший с балкона 10-го этажа, остается в реанимации, его состояние стабильно. На его восстановление после травм уйдет до полугода. Об этом «360» рассказал боец, тренер Эдуард Кузьмин.

«Магомед пришел в себя, но так же остается в реанимации. Пока он сам лично не выходит на связь, информируют родственники. Врачи говорят, состояние стабильное, но продолжают бороться. Восстановится он примерно, судя по травмам, [за период] от трех до шести месяцев», — сообщил он.

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Кузьмин отметил, что в интернете появилось много фейковых данных о случившемся, но подтвердил, что лига «Хардкор» пообещала покрыть все связанные с ЧП расходы семьи бойца.

Собеседник «360» отметил, что между ним и Зайналовым был конфликт, и 2 февраля они собирались решить его «на голых кулаках».

«Наш бой срывался уже год, и вот это была окончательная дата нашего противостояния. Но, к сожалению, с ним приключилась страшная беда», — посетовал Эдуард Кузьмин.

Что касается кошки, из-за которой Магомед Зайналов сорвался с балкона, она сильно испугалась, но выжила.

«Но она на улице осталась», — добавил Кузьмин.

О несчастном случае в Ростове-на-Дону стало известно 24 января. Жена Зайналова рассказала журналистам, что кошка, которую они недавно завели, выскочила на балкон и прыгнула на водосток. Боец решил спасти животное, но сам сорвался с высоты. Его отвезли в реанимацию.