27 марта 2024, 08:52
Симоньян передаст подарки подросткам, которые спасали людей во время теракта
Симоньян вручит подарки детям, спасавшим людей во время теракта в «Крокусе»
Ноутбуки, корзины с фруктами и поездку в Анапу с экскурсией получат подростки, спасавшие людей во время теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Ее процитировало РИА «Новости».
По ее словам, некоторые подростки отказались от подарков. Другие передали свою зарплату в фонд помощи пострадавшим.
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«Порешили с Тиграном [Кеосаяном] подарить каждому по ноутбуку, по корзине фруктов и по поездке летом в Анапу с экскурсией в Горгиппию», — подчеркнула она.
Симоньян вручит подарки Исламу Халилову, Артему Донскову, Александру Журику, Никите Иванову, Виктории Волчихиной, Артему Филимонову и Елизавете Тереховой.
Недавно в школе № 19 в Красногорске прошла торжественная линейка. На мероприятии Исламу Халилову и Артему Донскову вручили благодарственные письма.
Красногорск
Россия
Стрельба в Crocus City Hall
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