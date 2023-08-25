25 августа 2023, 12:52
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Калужской области
Губернатор Шапша сообщил об уничтожении беспилотника в Калужской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Системы ПВО сбили беспилотник в 11:57, уточнил губернатор. По его словам, информации о разрушении инфраструктуры не поступало.
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«На территории Бабынинского района в 11:57 силами ПВО был уничтожен БПЛА», — говорится в сообщении.
Утром 25 августа военные ВС России ликвидировали два украинских дрона и САУ «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике. Армейская и штурмовая авиации ударили по скоплению украинских военных и техники в районе Урожайного, Старомайорского и Приютного.
Накануне средства ПВО пресекли попытку атаки киевского режима тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа в Брянской и Калужской областях, заявили в Минобороны России.
Беспилотники
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