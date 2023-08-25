Происшествия 25 августа 2023, 12:52 Силы ПВО уничтожили БПЛА в Калужской области Губернатор Шапша сообщил об уничтожении беспилотника в Калужской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Системы ПВО сбили беспилотник в 11:57, уточнил губернатор. По его словам, информации о разрушении инфраструктуры не поступало.

Реклама

«На территории Бабынинского района в 11:57 силами ПВО был уничтожен БПЛА», — говорится в сообщении.

Утром 25 августа военные ВС России ликвидировали два украинских дрона и САУ «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике. Армейская и штурмовая авиации ударили по скоплению украинских военных и техники в районе Урожайного, Старомайорского и Приютного.

Накануне средства ПВО пресекли попытку атаки киевского режима тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа в Брянской и Калужской областях, заявили в Минобороны России.