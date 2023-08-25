Спецоперация 25 августа 2023, 08:43 Российские силы уничтожили два украинских БПЛА и САУ «Гвоздика» в ДНР Группировка войск «Восток» уничтожила 2 украинских БПЛА и САУ «Гвоздика» в ДНР РИА «Новости»

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Военные ВС России ликвидировали САУ «Гвоздика» ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в ДНР. Также им удалось сбить там два беспилотных летательных аппарата самолетного типа «Фурия» зенитным ракетным комплексом «Оса». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов в комментарии ТАСС.

«Барражирующим боеприпасом „Ланцет“ уничтожена самоходная установка „Гвоздика“ в районе Новополь», — рассказал он.

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По его словам, армейская и штурмовая авиации ударили по скоплению украинских военных и техники в районе Урожайного, Старомайорского, Приютного. ВСУ в итоге отступили на этом участке.

Чехов добавил, что российские военнослужащие поразили огнем ствольной и реактивной артиллерии пункты временной дислокации противника в Максимовке, Угледаре, Старомайорском, Углесборочно. Также это удалось сделать на западной окраине села Ровнополь в Вольном Поле и Раздольном.