Происшествия 24 апреля 2024, 03:06 Силы ПВО сбили третий беспилотник на подлете к Воронежу РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили третий украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Воронежу. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Угроза атаки беспилотных воздушных судов в регионе сохраняется», — сообщил губернатор.

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Ранее средства ПВО и радиоэлектронной борьбы обнаружили и сбили реактивный беспилотник над Воронежской областью. В результате происшествия никто не пострадал. Власти региона предупредили, что опасность следующих атак сохраняется.

До этого российские военные сбили дрон над Белгородской областью. Никто не пострадал. Повреждения получил только частный жилой дом, в котором выбило окна и посекло кровлю.