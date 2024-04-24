24 апреля 2024, 00:40
Дрон атаковал частный дом в Белгородской области
Гладков: ПВО сбила БПЛА в Белгородской области, поврежден частный дом
Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат над Чернянским районом Белгородской области. Повреждение получил жилой частный дом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Чернянском районе система ПВО сбила БПЛА. Пострадавших нет», — написал он.
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По словам Гладкова, в селе Волоконовка осколками посекло кровлю и выбило окна в одном жилом доме.
Также после детонации дрона загорелась сухая трава. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пожарными расчетами оперативно ликвидировали очаг возгорания. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
Днем, 23 апреля, дрон-камикадзе ВСУ взорвался возле проходной промышленного предприятия в городе Шебекино. Ранения получили три человека, их госпитализировали.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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