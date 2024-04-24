Происшествия 24 апреля 2024, 00:40 Дрон атаковал частный дом в Белгородской области Гладков: ПВО сбила БПЛА в Белгородской области, поврежден частный дом РИА «Новости»

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Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат над Чернянским районом Белгородской области. Повреждение получил жилой частный дом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Чернянском районе система ПВО сбила БПЛА. Пострадавших нет», — написал он.

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По словам Гладкова, в селе Волоконовка осколками посекло кровлю и выбило окна в одном жилом доме.

Также после детонации дрона загорелась сухая трава. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пожарными расчетами оперативно ликвидировали очаг возгорания. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

Днем, 23 апреля, дрон-камикадзе ВСУ взорвался возле проходной промышленного предприятия в городе Шебекино. Ранения получили три человека, их госпитализировали.