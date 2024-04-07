07 апреля 2024, 19:36
Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА в Белгородской области
Минобороны: в Белгородской области уничтожили четыре украинских БПЛА
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Около 18:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
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В воскресенье, 7 апреля, также ликвидировали 15 беспилотников ВСУ в Белгородской и Брянской областях.
Ранее из-за удара дронов по селу Шагаровка в Белгородской области погибла девушка. В результате атаки также пострадала ее семья. Мужчина получил ранения средней тяжести. Двое детей и 18-летний юноша — черепно-мозговые травмы.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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