Происшествия 07 апреля 2024, 18:19 Системы ПВО сбили 15 беспилотников в двух регионах России МО: в Белгородской и Брянской областях ликвидировали 15 БПЛА РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Белгородской областью военные сбили 12 украинских дронов, над Брянской — три.

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Атаку зафиксировали примерно в 16:00 по московскому времени. В пресс-службе добавили, что боевики ВСУ пытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по российским объектам.

Ранее из-за удара дронов по селу Шагаровка в Белгородской области погибла девушка. В результате атаки также пострадала ее семья. У мужчины ранения средней степени тяжести. Двое детей и 18-летний парень получили черепно-мозговые травмы.

В тот же день беспилотники заметили в поселке Ленинский Шебекинского района и селе Дроновка в Грайворонском городском округе. К счастью, из-за атаки украинских БПЛА никто из жителей не пострадал.