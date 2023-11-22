Важное 22 ноября 2023, 18:33 Пособника членов бандформирования уничтожили в Ингушетии ФСБ: в Ингушетии ликвидировали пособника членов бандгруппы РИА «Новости»

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Российские силовики в боевом столкновении уничтожили пособника членов бандитской группы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, оперативники при проведении оперативно-разыскных мероприятий в городе Сунже получили информацию о местонахождении местного жителя 1990 года рождения, которого заподозрили в пособничестве разыскиваемым террористам.

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Правоохранители предложили фигуранту сдаться довольно, но он оказал вооруженное. В результате перестрелки преступника нейтрализовали.

Во время задержания ранение получил один из силовиков, ему оказали своевременную медицинскую помощь. Среди гражданского населения никто не пострадал.

По информации РЕН ТВ, оперативники вышли на фигуранта во время отработки сведений о деятельности преступной группы, которая занималась разбойными нападениями на наркозависимых.

В апреле в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии погибли трое правоохранителей и еще семь пострадали.