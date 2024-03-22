Происшествия 22 марта 2024, 03:19 Силовики спасли захваченную в заложники женщину в Петропавловске-Камчатском Shot: заложницу в Петропавловске-Качатском освободили РИА «Новости»

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Взятую в заложники женщину в Петропавловске-Качатском освободили. Ее спустили по лестнице с третьего этажа, а злоумышленника арестовали, сообщил Telegram-канал Shot.

Силовики пытались уговорить 32-летнего мужчину, удерживающего женщину в квартире на третьем этаже, отпустить заложницу. Преступник угрожал женщине ножом, из подъезда очевидцы слышали крики.

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ЧП произошло на Кроноцкой улице. После приезда полиции мужчина забаррикадировался в квартире на третьем этаже.

Сообщение о происшествии поступило рано утром. На место приехали представители силовых структур, выезды со двора заблокировали. Предположительно, мужчина взял в заложники свою сожительницу.