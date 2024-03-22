Происшествия 22 марта 2024, 01:05 Женщину взяли в заложники в Петропавловске-Камчатском Мужчина взял в заложники женщину в Петропавловске-Камчатском Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края

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В Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина взял в заложники женщину и угрожает ей расправой. Об этом сообщил Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края со ссылкой на краевое УМВД.

В ведомстве проинформировали, что инцидент произошел на Кроноцкой улице в доме 12. Мужчина отказался от переговоров. Полиция готовит штурм.

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Конфликтная ситуация возникла ранним утром (около 8:00 по местному времени). Очевидцы рассказали сайту «Камчатка-информ», выезды выезды из двора уже несколько часов перекрыты, на место ЧП приехали представители силовых структур. Не исключено, что мужчина взял в заложники свою сожительницу.

Ранее в Бразилии преступник взял в заложники 18 пассажиров автобуса. Среди них было двое детей. Захват произошел на автовокзале в Рио-де-Жанейро. Полиция оцепила место происшествия.