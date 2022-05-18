Силовики предотвратили теракт в Махачкале

Двое бандитов в Махачкале планировали совершить теракт на одном из объектов энергетики. Злоумышленников нейтрализовали в ходе контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Пострадавших и жертв нет.

Органы безопасности получили информацию о вооруженных бандитах, скрывающихся в Ленинском районе Махачкалы, во время оперативно-разыскных мероприятий. Управление ФСБ решило провести контртеррористическую операцию и ввести на территории района соответствующий режим.

Злоумышленников обнаружили в районе электроподстанции.

«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы», — сообщили в информационном центре НАК.

На месте перестрелки нашли автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Силовики проводят «оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия».