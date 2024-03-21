Важное 21 марта 2024, 14:06 Мужчину задержали за подготовку теракта в воинской части в Екатеринбурге ФСБ задержала экстремиста, готовившего теракт в воинской части в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Правоохранители задержали экстремиста, который готовил теракт в одной из воинских частей в Екатеринбурге. Об этом РИА «Новости» сообщили в УФСБ Свердловской области.

У мужчины обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Следователи возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.

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Фигуранта арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ также задержали в Белгородской области россиянина, который готовил диверсионно-террористические акты. Мужчина собирался дистанционно устроить взрыв в районе дислокации военнослужащих ВС России.

На прошлой неделе правоохранители задержали россиянку, которая готовилась к диверсии в Белгородской области. Женщина незаконно приобрела взрывное устройство, чтобы совершить теракт на железнодорожных путях по заданию СБУ, сообщили «Известия».