Сильный выброс сероводорода произошел в Челябинске

Сильнейший залповый выброс сероводорода произошел в Челябинске в ночь на 18 августа. Жителям посоветовали не открывать форточки, не выходить на улицу и пить больше воды.

О выбросе сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков в Telegram-канале. Он заявил, что в городе усилят полив улиц.

«Ночью в районе очистных сооружений МУП " Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) в Металлургическом районе произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду», — сообщил он.

По его словам, на место уже отправили передвижные лаборатории. Они подтвердили сильное превышение в районе МУП ПОВВ. Из-за случившегося в некоторых районах города может чувствоваться сильный запах сероводорода или похожий на канализационный запах.

Заместитель министра добавил, что все материалы по превышению сероводорода будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий. По его словам, все виновные будут наказаны после административного расследования.

В конце июля в Челябинске завели уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя министра экологии Виталия Безрукова. Чиновник предупредил представителя одного из предприятий города о предстоящей проверке, чтобы завод снизил объем выбросов.