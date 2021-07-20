Замминистра экологии Челябинской области попал под уголовное дело

Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в отношении заместителя министра экологии Челябинской области. Как сообщила пресс-служба главка регионального СК, пока обвинение чиновнику не предъявили.

По данным ведомства, подозреваемый вмешался в проверку промышленного предприятия. В ходе рейда планировалось измерить объем выбросов во время неблагоприятных погодных условий.

Заместитель министра экологии предупредил представителя предприятия о предстоящей проверке, чтобы завод снизил объем выбросов. Преступление выявили сотрудники полиции.

Как сообщило Ura.ru, подозреваемым по уголовному делу проходит заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Его задержали после возвращения из командировки во вторник, 20 июля. В самом ведомстве силовики проводят выемку документов.

В пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера заявили, что в курсе ситуации, и пообещали оказать полное содействие в расследовании.

Виталий Безруков занял должность заместителя министра экологии Челябинской области в январе 2020 года. Туда он перешел с поста руководителя управления экологического просвещения и работы с обращениями граждан министерства. До прихода на государственную службу руководил экологическим фондом «Моя планета».