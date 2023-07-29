Происшествия 29 июля 2023, 22:16 Сильный ветер повалил почти 40 деревьев в Татарстане МЧС РФ по Татарстану: сильный ветер повалил 38 деревьев и два мусорных бака в регионе Freepik

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Почти 40 деревьев рухнуло в Татарстане из-за сильного ветра. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

«Поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в городе Казани», — сообщили в министерстве.

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Там добавили, что ветер снес два мусорных контейнера в казанском жилом комплексе «Светлая Долина». Кроме того, поступила информация о нарушении электроснабжения в Зеленодольском, Буинском, Спасском, Бугульминском, Тетюшском, Высокогорском, Нижнекамском, Рыбнослободском, Пестречинском, Лаишевском и Апастовском муниципальных районах города.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 36 единиц техники и 220 человек.

Ранее мощный ливень с градом повалил почти 30 деревьев в Белгороде. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, ряд улиц и зданий затопило водой, сломанные деревья повредили автомобили, крыши и балконы домов.