Происшествия 28 июля 2023, 01:05 Мощный ливень с градом повалил деревья и затопил улицы в Белгороде Мэр Белгорода Демидов: мощный ливень с градом повалил деревья и затопил улицы в городе

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Сильный ливень с градом прошел в Белгороде, ряд улиц и зданий в городе подтоплены, а упавшие деревья повредили инфраструктурные объекты. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что сотрудники городских служб оперативно устраняют последствия непогоды. К работе привлекли спасателей, коммунальщиков и подрядные организации.

«На текущий момент зафиксировано 27 сообщений об упавших деревьях, шесть сообщений о поврежденных автомобилях, семь сообщений о незначительных повреждениях балконов, крыш», — сказано в публикации.

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Кроме того, усилили бригаду, которая откачивает воду на участках сильных подтоплений. По словам Демидова, энергетики начали ремонтировать поврежденные линии электропередач. Водоснабжение в северной части Белгорода восстановлено, в ближайшее время напор воды должен стабилизироваться.

Градоначальник отметил, что полностью сосредоточен на работе и вместе с заместителями мониторит ситуацию. Восстановительные работы в городе будут вести всю ночь.

Ранее 26 июля в Москве прошел сильный ливень с грозой и градом. По словам специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в этот день выпало рекордное количество осадков с 1879 года.