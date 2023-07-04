Эксклюзив 04 июля 2023, 20:57 Сильный пожар охватил ТЭЦ в Великом Новгороде Производственное здание загорелось на площади 2,3 тысячи кв. метров в Великом Новгороде

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Возгорание произошло во вторник, 4 июля, в Великом Новгороде. Производственное здание вспыхнуло на Лужском шоссе, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Кадры с места пожара появились в распоряжении «360».

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

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Площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 30 человек и девять единиц техники. По данным МЧС, принято решение нарастить силы и средства. Причины случившегося выясняют.

Крупный пожар произошел в микрорайоне Сходня в Химках вечером 3 июля. Загорелась бывшая мебельная фабрика. Пожар в здании распространился на площади в 400 квадратных метров.