Эксклюзив 03 июля 2023, 22:30 Крупный пожар вспыхнул в микрорайоне Сходня в Химках МЧС: площадь возгорания бывшей мебельной фабрики в Химках составила 400 «квадратов»

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В микрорайоне Сходня в Химках произошел крупный пожар. Кадры с места появились в распоряжении «360».

Столб огня и черный густой дым, как сообщили очевидцы, виден даже на окраинах города. Как уточнили «360» в пресс-службе МЧС по Московской области, возгорание произошло на бывшей мебельной фабрике.

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«Горение на бывшей мебельной фабрике», — отметили в ведомстве.

Площадь распространения огня составила 400 квадратных метров. Предварительно, информации о пострадавших не поступало. Пожарные уже приступили к ликвидации огня.

Что стало причиной возгорания, неизвестно. Все подробности выясняются.