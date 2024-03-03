Происшествия 03 марта 2024, 01:56 Ракетную опасность объявили в Белгородской области Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности жителей двух городских округов РИА «Новости»

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Ракетную опасность объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэрия Белгорода.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили жителей местные власти.

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В конце февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Регион регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны украинских боевиков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар с помощью дрона по селу Почаево в Грайворонском городском округе. Тогда погибли трое мирных жителей, которые в момент атаки ехали в автомобиле.

Ранее командир одного из боевых подразделений по БПЛА ВС РФ с позывным Лего рассказал об особенностях полета украинских беспилотников на большие расстояния над российской территорией.

По его словам, они летят в режиме молчания на высоте до 1000 метров, их полет корректируют спутники. Кроме того, они падают и взрываются в произвольной точки или из-за ошибки оператора, или для запугивания населения.