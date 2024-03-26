Криминал 26 марта 2024, 03:21 Появилось видео из квартиры главаря террористов из Crocus City Hall Mash: силовики провели обыск в квартире обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Телеканал «360»

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Появилось видео после обысков правоохранителей в квартире 25-летний Шамсидина Фаридуни, которого назвали главарем банды, устроившей теракт в Crocus City Hall. Кадры опубликовали в Telegram-канале Mash.

Обвиняемый женат, у него есть маленький ребенок. Фаридуни зарегистрирован в Красногорске, он работал на подольской паркетной фабрике. Сейчас местоположение его жены и ребенка неизвестно.

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На кадрах видно, что в квартире стояла детская кроватка, при этом личных вещей очень мало. Также в жилище отсутствовала кровать. У дома нашли место, где Шамсидин ставил белую Renault. На ней террористы пытались сбежать из России после террористической атаки, их задержали в Брянской области.

Басманный суд ранее арестовал третьего обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни до 22 мая. Еще трех фигурантов также заключили под стражу.

Стрельба в концертном зале Crocus City Hall произошла вечером 22 марта. Террористы расстреливали посетителей из автоматов. Также они подожгли концертный зал. Жертвами атаки стали 139 человек.