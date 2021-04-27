Швейцарец выпал с 12-го этажа пятизвездочной гостиницы в центре Москвы

В Москве с лестничного пролета 12-го этажа гостиницы «Ритц-Карлтон» выпал 42-летний швейцарец Мартин Венерт. Как рассказали «360» в экстренных службах, иностранца отвезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с внутричерепной гематомой и ссадинами.

По данным Telegram-канала Mash, он отдыхал вместе с 27-летней русской девушкой по имени Ольга. Они заехали в пятизвездочный отель 23 апреля. Всю ночь они употребляли спиртные напитки, бегали по этажам гостиницы и выбирались на крышу.

В шесть утра мужчина выпал с 12-го этажа лестничного пролета и упал на 10-й этаж технического балкона. В экстренных службах рассказали «360», что когда приехала скорая помощь, Венерт был без сознания. Его госпитализировали в больницу, где врачи установили, что иностранец получил внутричерепную гематому. Также у него множественные ссадины предплечья.

В прошлые выходные страдающая лунатизмом 12-летняя девочка выпала из окна 12-го этажа. После падения ребенок был в сознании и отделался вывихом плеча и травмой головы. Девочку госпитализировали.