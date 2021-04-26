Страдающий лунатизмом ребенок выпал ночью из окна. Опасна ли болезнь?

В прошлые выходные страдающая лунатизмом девочка выпала из окна многоэтажного дома. Ребенок отделался вывихом и травмой головы. По словам специалистов, лунатизм у детей довольно редкое заболевание и не оказывает негативного влияния на их здоровье.

В воскресенье девочка упала с 12-го этажа в Москве, но ей удалось выжить. Выяснилось, что она ходит во сне, а в ту ночь она легла спать в своей кровати, но проснулась уже на улице.

После падения ребенок был в сознании и отделался вывихом плеча и травмой головы. Девочку отвезли в больницу.

Особенности лунатизма

Лунатизм, или сомнамбулизм, — это одно из самых загадочных и необычных заболеваний, которые встречаются у детей. По словам президента Российского общества сомнологов и доктора медицинских наук Романа Бузунова, до 15% детей хотя бы один раз ходили во сне или разговаривали, а регулярно это делают 5%. Точные причины такого поведения пока что неизвестны.

Какие-то части мозга продолжают спать, а какие-то бодрствуют Роман Бузунов.

По мнению специалиста, снохождение и сноговорение не оказывают негативного воздействия на психическое или физическое развитие детей. Единственное негативное воздействие, которое они могут оказать, — это травмы при падении.

Врач-сомнолог Елена Царева рассказала, что до 14 лет такое поведение во сне — это вариант нормы, который не требует лечения, если не вызван другими заболеваниями. Если же вы заметили, что ребенок ходит во сне, то резко будить его не стоит.

«Если заметили, что человек гуляет во сне, то можно его аккуратно довести до кровати и попытаться заболтать», — добавила специалист.

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Помощь лунатикам

Для того, чтобы уменьшить травмы при снохождении, Роман Бузунов посоветовал создать благополучную обстановку в спальне. В ней не должно быть острых стеклянных углов и предметов, о которые можно пораниться. Доктор медицинских наук также считает, что лунатикам лучше не спать на втором этаже кровати, а в поезде лучше выбирать нижние места. В комнате стоит закрывать окно, чтобы ребенок не вышел в него.

«Они также могут упасть, споткнувшись о ступеньки, поэтому рекомендуется их закрывать», — добавил специалист.

По мнению специалиста, не стоит забывать и про помощь в социальной адаптации детей, когда те находятся в таких местах, как детский лагерь.

Лунатизм может привести к травмам, однако специального лечения от него нет. По словам Романа Бузунова, его можно подавлять препаратами, но из-за них есть риск развития осложнений.

К пубертату только 2% ходят во сне, но бывает такое, что сомнамбулизм продолжается и во взрослом возрасте. Врач предупредил, что в таком случае нужно искать заболевания мозга, так как хождение во сне у взрослых — это первый признак дегенеративной болезни этого органа.

Есть расхожая мысль о том, что лунатики получают меньше травм во время падений. По мнению Романа Бузунова, это, вероятно, происходит из-за того, что тело более расслабленное, что обеспечивает человеку потенциально меньше травм.

Случаи падения

Лунатизм не всегда заканчивается без травм. В некоторых случаях дети при падении получают серьезные ранения. В июле прошлого года 13-летняя школьница выпала из окна восьмого этажа. И хотя припаркованная машина смягчила ее падение, она получила перелом шейного позвонка. Девочку быстро отправили в больницу, где прооперировали позвоночник.

Похожий случай произошел и в Зеленограде. Страдающий лунатизмом 10-летний мальчик выпал из окна квартиры на шестом этаже. Его падение смягчил куст.