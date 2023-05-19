Происшествия 19 мая 2023, 14:11 Штраф за проезд. Таксист разбил iPhone москвички в качестве «расплаты» «РенТВ»: таксист разбил iPhone москвички за отказ платить за проезд Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве таксист разбил iPhone пассажирки, которая отказалась платить за проезд. Об этом «РЕН ТВ» сообщил источник.

По информации с сайта телеканала, девушка вызвала такси, так как очень спешила по своим делам. Изначально поездка была нормальной, но потом водитель начал грубить. Пассажирке очень не понравилось его поведение и в итоге она отказалась платить за проезд. Дорогой телефон при этом находился у нее в руках.

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В порыве гнева таксист выхватил гаджет и бросил его на асфальт. iPhone стоимостью более 100 тысяч рублей разбился.

Водитель скрылся с места происшествия, а девушка написала заявление в полицию. Правоохранительные органы разбираются в этом деле.

В начале мая новгородская полиция задержала таксиста с пятью килограммами наркотиков под капотом. В день задержания подозреваемый вез из Ленинградской области в Москву запрещенные вещества. Однако на окуловском участке федеральной трассы М-11 «Нева» его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Мужчина признал свою вину. Его арестовали и возбудили против него уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.