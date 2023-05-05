Происшествия 05 мая 2023, 23:59 Новгородская полиция задержала таксиста с пятью килограммами наркотиков под капотом МВД: в Новгородской области полицейские задержали курьера с пятью килограммами наркотиков Пресс-служба МВД

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Новгородские полицейские задержали таксиста, который пытался вывезти в московский регион пять килограммов наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчина проживал в Московской области и работал в такси. По версии следствия, курьер использовал служебный автомобиль, на котором перевозил крупные партии наркотиков между российскими регионами.

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В день задержания подозреваемый вез из Лениниградской области в Москву запрещенные вещества. Однако, на окуловском участке федеральной трассы М-11 «Нева» его остановили сотрудники Госавтоинспекции Новгородской области. Мужчина признался, что перевозил наркотики под капотом своего автомобиля. Стражи порядка обнаружили там пакет с пятью килограмма запрещенных веществ.

Наркокурьера арестовали и возбудили против него уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В Ленинградской области правоохранители пресекли деятельность лаборатории по производству запрещенных веществ. Полицейские задержали нескольких человек, причастных к ее работе.