Происшествия 04 декабря 2023, 11:01 «Шторм века» нанес ущерб пляжной инфраструктуре Сочи на 200 млн рублей Ущерб пляжной инфраструктуре Сочи от «шторма века» превысил 200 млн рублей РИА «Новости»

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Разгул стихии в конце ноября причинил серьезный урон пляжной инфраструктуре Сочи. Ущерб составил более 200 миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

«Но вместе нам удалось выполнить основные восстановительные работы в кратчайшие сроки. Зимние пляжи уже готовы на 80%. Все их откроем поэтапно в декабре», — заверил он.

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По словам Копайгородского, первые зимние пляжи уже восстановили после шторма. Там могут отдыхать сочинцы и гости города. Доступна и инфраструктура для отдыха и прогулок.

«На морских набережных во всех районах Сочи тоже многолюдно — их мы привели в порядок в первую очередь», — уточнил он.

На остальных прибрежных территориях, как подчеркнул мэр, работа кипит круглые сутки.

«Шторм века» затронул не только Краснодарский край, но и территорию Крыма, а также новые регионы России.