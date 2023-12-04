04 декабря 2023, 11:01
«Шторм века» нанес ущерб пляжной инфраструктуре Сочи на 200 млн рублей
Ущерб пляжной инфраструктуре Сочи от «шторма века» превысил 200 млн рублей
Разгул стихии в конце ноября причинил серьезный урон пляжной инфраструктуре Сочи. Ущерб составил более 200 миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.
«Но вместе нам удалось выполнить основные восстановительные работы в кратчайшие сроки. Зимние пляжи уже готовы на 80%. Все их откроем поэтапно в декабре», — заверил он.
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По словам Копайгородского, первые зимние пляжи уже восстановили после шторма. Там могут отдыхать сочинцы и гости города. Доступна и инфраструктура для отдыха и прогулок.
«На морских набережных во всех районах Сочи тоже многолюдно — их мы привели в порядок в первую очередь», — уточнил он.
На остальных прибрежных территориях, как подчеркнул мэр, работа кипит круглые сутки.
«Шторм века» затронул не только Краснодарский край, но и территорию Крыма, а также новые регионы России.
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Шторм
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