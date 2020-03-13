Шторм убил водителя легковушки в Москве

На востоке Москвы погиб водитель легковушки. На него свалилось сломанное сильным ветром дерево. Еще один человек пострадал от урагана в Новогирееве: здесь на девушку упала рекламная конструкция. МЧС накануне предупредило о непогоде, для координации спасатели организовали оперативный штаб.

«Возле дома №20 на улице 1-я Мясниковская на проезжавший легковой автомобиль упало дерево. Водитель погиб», — подтвердил источник в экстренных службах Москвы. Его слова привело РИА «Новости».

По словам источника, все произошло почти мгновенно, никто не успел отреагировать. Сильный порыв ветра качнул дерево, да так, что оно переломилось и упало на проезжающую по дороге легковушку. Потерявшая управление машина протаранила еще два автомобиля, припаркованных у обочины. Водитель погиб, он получил несовместимые с жизнью травмы.

Рекламный щит свалился на девушку в другом районе Москвы — в Новогирееве. Пострадавшая тяжело ранена, сообщил Telegram-канал Mash. Резкий порыв ветра снес возле ТЦ «Петровский» вывеску и придавил прохожую. Очевидцы поспешили на помощь и оттащили щит, но девушка потеряла сознание. Ее срочно госпитализировали с травмой головы и кровотечением.

Сильный ветер, до 25 метров в секунду, разгулялся в Москве и других регионах Центральной России. Непогода зарядила еще вечером 12 марта. В столице действует штормовое предупреждение. Для координации действий экстренных служб сформировали оперативный штаб.

В Подмосковье шторм свалил несколько десятков деревьев. Они повредили два десятка машин — это те, о которых известно. О пострадавших в Московской области сообщений не поступало.