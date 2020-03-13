Штормовой ветер повалил деревья и испугал людей по всей России. Фото и видео последствий

В преддверии выходных погода решила россиян не баловать. На улицах городов бушует сильный ветер — люди боятся выходить на улицу и делятся фотографиями в Сети. В Москве повалило полтора десятка деревьев, повредив припаркованные под ними машины.

Порывы ветра в столице ночью с четверга на пятницу превышали 20 метров в секунду, сообщил «Интерфакс». Из-за непогоды, по предварительным данным, никто не пострадал. Но смотреть на некоторые кадры по-настоящему страшно.

«Да, ветрено сегодня», — признают москвичи, снявшие лежащие на земле деревья на пересечении Парковой улицы и Измайловского бульвара.

«Ветер дует, потому что деревья качаются», — отшучиваются в Сети.

Деревья попадали на улицах Усиевича и Красноармейской. Из-за этого временно остановилось движение автобусов. В Facebook пишут, что сейчас трафик уже восстановили. Некоторым машинам, правда, от этого не легче.

Из-за ветра временно закрыли Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах, сообщил Telegram-канал «Москва 24».

Делятся снимками поваленных деревьев и жители Подмосковья. В Балашихе, например, сфотографировали внушительных размеров ствол, который перекрыл проезжую часть.

А в Путилково забор стройки упал из-за ветра на припаркованные рядом автомобили.

Синоптики предупреждают, что порывы ветра в столице могут достигать 25 метров в секунду. В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

Жителям Подмосковья о необходимости соблюдать осторожность напомнил губернатор Андрей Воробьев.

«Экстренные службы Подмосковья приведены в готовность, а жителей прошу быть очень осторожными. Постарайтесь не выходить на улицу без необходимости», — написал глава региона в Instagram.

Ветрено не только в Москве и области. В Вязьме признаются, что стоять «жутко даже на балконе». «Всю ночь свистел ветер за окнами, сейчас деревья так колышет», — делятся пользователи.

В Курске кто-то припарковал машину недалеко от дерева — и зря. Теперь ее явно придется ремонтировать.

В Тверской области тоже неспокойно. На улицах Ржева утром валялись обломанные ветви деревьев.

Штормовое предупреждение действует также для Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Тульской и Рязанской областей.