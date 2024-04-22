Происшествия 22 апреля 2024, 08:30 Схроны с иностранным вооружением обнаружили в Авдеевке ФСБ выявила в Авдеевке схроны с иностранным вооружением РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ выявили в городе Авдеевка в Донецкой Народной Республике схроны с иностранным вооружением. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

«УФСБ по ДНР обнаружило в Авдеевке несколько заминированных схронов с западным вооружением, которое украинские войска оставили при отступлении из города», — заявили в ведомстве.

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Всего в тайниках находились 47 выстрелов TG-50, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 41 граната Ф1, 27 гранат РГН, 139 танковых снарядов иностранного производства, более 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и свыше 10 тысяч боеприпасов зарубежного производства к стрелковому оружию.

В ФСБ отметили, что в местах хранения вооружений нашли медицинские шприцы с неизвестным веществом и нацистскую символику.

Ранее в Запорожской области нашли тайник ВСУ с оружием, формой и боеприпасами.