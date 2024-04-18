Криминал 18 апреля 2024, 11:45 Оружие, боеприпасы и форму ВСУ нашли в тайнике в Запорожской области Полиция, ФСБ и Росгвардия нашли тайник с оружием и формой ВСУ в Запорожье

Читать 360tv в

Незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы обнаружили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.

«С применением кинологических расчетов правоохранителями были осмотрены жилые и заброшенные сельские домовладения», — указали в ведомстве.

Реклама

В одном из заброшенных домов участники оперативно-профилактических мероприятий нашли тайник за кирпичной кладкой. Внутри оказались гранатомет, автомат Калашникова, восемь гранат с запалами, около тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра и форменная одежда Вооруженных сил Украины.

Взрывоопасные предметы передали саперам, чтобы те уничтожили находки. Оружие и боеприпасы направили для исследования в экспертно-криминалистическое подразделение полиции Запорожья.

Ранее спецназ Росгвардии обнаружил тайник с оружием украинских диверсантов в Луганской Народной Республике. Схрон находился на пересечении проселочных дорог, внутри спрятали тщательно упакованные 10 автоматов Калашникова и 1200 патронов к ним.