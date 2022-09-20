«Открытый и жизнерадостный». Актриса Шпица рассказала, каким запомнила погибшего в ДТП Пускепалиса | 360°

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«Открытый и жизнерадостный». Актриса Шпица рассказала, каким запомнила погибшего в ДТП Пускепалиса

Народный артист России Пускепалис погиб в ДТП

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Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Его коллега по цеху Екатерина Шпица в интервью «360» сказала, что запомнила его открытым и жизнерадостным.

Шпица и Пускепалис вместе снимались в фильме.

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«Он был замечательным. Очень открытый и жизнерадостный», — сказала собеседница «360».

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По ее словам, она не общалась близко с актером. Шпица сказала, что она только снималась с ним в одной киноленте.

Пускепалис попал в ДТП 20 сентября. Авария произошла на 201-м километре дороги М-8 в Ярославской области.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля — легковой и фура. Погиб Сергей Пускепалис и еще один человек. Водитель фуры получил серьезные травмы. Его доставили в больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации. Состояние водителя фуры оценивается как тяжелое.

Актеру было 56 лет. Личность второго погибшего пока не оглашается.

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ДТП с актером Сергеем Пускепалисом

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