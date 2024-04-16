Происшествия 16 апреля 2024, 11:43 Шоу балета Большого театра отменили в Южной Корее Шоу артистов балета Большого театра отменили в Сеуле накануне премьеры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шоу с участием артистов балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) отменили в Южной Корее за день до запланированной даты. Об этом сообщило агентство Reuters.

Выступление должно было проходить с 16 по 18 апреля на сцене Sejong Center в Сеуле. Для участия в мероприятии прибыли 12 солистов Большого театра, однако позже организаторы решили сократить количество российских исполнителей.

Реклама

Этот случай отмены стал не первым. Также не состоялось шоу Modanse с примой ГАБТ Светланой Захаровой, запланированное на 17-21 апреля. Выступление артистки, которая является доверенным лицом президента России Владимира Путина, вызвало протест со стороны посольства Украины в Республике Корея.

Посольство России в Южной Корее выразило глубокое сожаление по поводу отмены спектаклей.

«Не можем не усматривать в этих шагах определенной тенденции в подходах южнокорейской стороны к сотрудничеству с Россией теперь уже и в области культуры. Вынуждены будем это учитывать», — заявило посольство в Telegram-канале.