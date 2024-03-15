Культура 15 марта 2024, 10:51 Балет с участием российской танцовщицы отменили в Южной Корее из-за критики Украины Спектакль с примой Большого театра Захаровой отменили в Сеуле по просьбе Украины Unsplash

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В Сеуле отменили балет Modanse о жизни Коко Шанель, в котором участвовала солистка Большого театра украинского происхождения Светлана Захарова. Об этом сообщило The Korea Times.

Так, посольство Украины в Южной Корее осудило показ выступления, заявив, что Захарова поддержала действия России на Украине.

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На фоне скандала между интересами двух сторон организатор Modanse принял решение отменить выступление с примой. Показ по плану должны были провести с 17 по 21 апреля.

«Сообщаем, что показ балета Modanse отменен для обеспечения безопасности как зрителей, так и артистов. Мы приносим извинения всем, кто ждал этого выступления, и просим вашего понимания», — написал Сеульский центр искусств.

Кроме того, в издании уточнили, что украинское посольство обвинило Россию в использовании культурных мероприятий в качестве оружия. Дипломаты также призвали остановить сотрудничество с Москвой в сфере искусства. На это российское посольство ответило, что гастроли артистов организованы на основе соглашений с частными лицами.

Ранее стало известно, что Гамбургская опера покажет спектакль по речам президента России Владимира Путина.