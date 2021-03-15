«Шланг тащили»: припаркованные машины помешали пожарным спасти жильцов дома в Сочи

Жители дома в Сочи, в котором при пожаре погибли отец и сын, рассказали о проблемах, которые помешали спасателям быстро начать тушение. Пожарные машины никак не могли заехать во двор из-за большого количества припаркованных автомобилей.

Пожар случился ночью 15 марта на втором этаже дома на улице Красноармейская.

«Взрыв произошел в 02:30. Что там взорвалось, я не знаю. Когда на кухню забежала, уже огонь валил на два метра. Стала помогать тушить, из своей квартиры заливала», — заявила пенсионерка, которая стала одним из очевидцев пожара.

По ее словам, живущую в квартире женщину спас сосед с первого этажа.

«Она выпрыгнула, он ее поймал. Пожарные подъехать не могли. Они шланг тащили аж оттуда, принесли в квартиру. Потом вытащили из окна, потом тушили», — отметила она.

Соседке с третьего этажа тоже пришлось спешно покинуть свою квартиру.

Мы над ними живем. Дым к нам пошел. Приняли все меры: закрыли окна, выключили свет. Мы убежали, когда у меня в ванной и в туалете дым черный пошел. Мама моя вызвала пожарных, мы с ней тоже соседи. Пожарные 20-30 минут ехали соседка.

Она отметила, что спасатели никак не могли проникнуть в квартиру, где полыхал огонь. Пришлось пробираться через другую квартиру. Причем где-то в это время голос мальчика, запертого в горевшем жилье, все еще был слышен.

«Семья идеальна. Образцовая, хорошая. Когда они заселились [несколько лет назад], все спокойно, вежливо. Мальчик идеально был воспитан, всегда поздоровается. Очень культурные», — добавила женщина.

Другая соседка рассказала, что пожар произошел из-за электросамоката.

«Электросамокат был на зарядке. Произошел взрыв сильный и пожар», — добавила жительница дома.

Соседка снизу рассказала, что папа с мальчиком спали в одной комнате, где были решетки на окнах, а женщина — в другой, там балкон. Поэтому она смогла выпрыгнуть.

В сгоревшей квартире нашли тела 43-летнего мужчины и 13-летнего подростка. Предварительная причина произошедшего: короткое замыкание.

В скором времени пройдут судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.