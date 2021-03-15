Жертвами пожара в квартире в Сочи стали отец и сын-подросток

При пожаре в Сочи погибли 43-летний мужчина и его 13-летний сын. Следователи устанавливают причины возгорания. Они начали проверку всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка СК.

По данным ведомства, возгорание в квартире пятиэтажки на улице Красноармейской началось в ночь на понедельник, 15 марта. Выбежать из дома успела только 39-летняя женщина. Прибывшие на место пожарные после локализации огня нашли в квартире тела мужчины и подростка.

В качестве предварительной причины возникновения огня рассматривается короткое замыкание.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают точную причину и очаг возгорания. По результатам проверки они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Издание «Блокнот Краснодар» со ссылкой на очевидцев сообщило, что причиной возгорания стал взрыв электросамоката, который принадлежал подростку. В МЧС уточнили, что огонь распространился на площади два квадратных метра. Из здания эвакуировали пять человек. О погибших спасатели не сообщали.