«Шкуры на балконе сушатся». Соседка рассказала о пенсионерке в Шахтах, которая варила котят

Соседка пенсионерки в городе Шахты, которая якобы варила котят, рассказала «360», что из ее квартиры всегда доносился неприятный запах. А когда она пыталась с ней поговорить, та стала закрывать дверь.

Женщина никогда не объясняла, почему из ее квартиры неприятно пахнет, и уходила от разговоров с соседями. Но однажды жильцы заметили, как этой бабушке принесли котят. Молодой человек, живущий на пятом этаже, попытался отбить у пенсионерки переноску, полную животных. Татьяна, живущая по соседству, потребовала от нее, чтобы она освободила их.

«Она начала вроде бы выкидывать на лестничную площадку этих котят. Там дышать невозможно было. Я вся покрыта была красными пятнами на следующий день. Там полная антисанитария. Там вареные кошки, шкуры убитых расчлененных котят на балконе сушатся», — рассказала соседка.

Пенсионерка уверяла соседей, что убирается. Но дома у нее повсюду были растерзанные кошки. Жильцы смогли заглянуть внутрь и были шокированы. Они вызвали полицию и службу защиты животных. Саму пожилую женщину забрали в больницу.

В главке МВД по Ростовской области ранее сообщили, что начали проверку.