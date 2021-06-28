Жительницу Шахт проверит полиция. Она варила котят, чтобы прокормить других

Полиция начала проверку информации о том, что жительница города Шахты якобы разделывала и варила котят. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

«[По данной информации] у нас проводится проверка», — сообщил представитель ведомства ТАСС.

Ранее в СМИ написали, что из квартиры пенсионерки давно доносился неприятные запах. Однако соседи обратились в полицию совсем недавно. Полицейские пришли в квартиру и увидели несколько десятков котят и горы мусора. Женщина разделывала и варила животных в кастрюле.

Пенсионерка рассказала, что не убивала детенышей, а варила их уже мертвыми, чтобы покормить других котят. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Представители областного управления ветеринарии уточнили в беседе с РИА «Новости», что в квартире у местной жительницы жили 37 котят в возрасте от одного до полутора месяцев. Их забрали волонтеры. Почти всем животными нужно лечение. Специалисты проводят в доме дезинфекцию.