Школьницу в Саратове госпитализировали с алкогольным отравлением

В Саратове 14-летняя школьница попала в больницу с алкогольным отравлением. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Делом заинтересовались сотрудники прокуратуры. По предварительным данным, она отравилась алкоголем.

«Прокуратурой организована проверка по факту госпитализации несовершеннолетней с признаками отравления. Поступило сообщение о госпитализации девочки 2007 года рождения в медучреждение, предположительно, с алкогольным отравлением», — сообщили в ведомстве.

Во время проверки прокуроры оценят соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Пока нет информации, зачем девушка употребляла алкоголь и в каком состоянии она сейчас находится.

Несколько дней назад в Курганской области три человека умерли после отравления суррогатным алкоголем. Еще шесть отравились. Похожие ситуации происходили также в Свердловской и Оренбургской областях. В связи с этим россиянам напомнили, что покупать алкогольные напитки можно только в магазинах.