Три человека умерли после отравления суррогатным алкоголем в Курганской области

Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области. Трое из них скончались. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Три человека умерли, шесть отравились. Они все вместе пили суррогатный коньяк», — процитировало агентство слова собеседника.

Источник уточнил, что отравление произошло е сейчас, а в конце сентября. Власти подтвердили, что в это время в регионе действительно были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. Похожие ситуации происходили также в Свердловской и Оренбургской областях

«Помните: на бутылке алкогольного напитка должна быть акцизная марка, покупать спиртные напитки можно только в магазинах, которые имеют лицензию на продажу алкоголя. Нельзя приобретать алкоголь из-под прилавка и в пластиковой таре», — напомнили жителям Курганской в Telegram-канале правительства региона.

Ранее массовое отравление паленым алкоголем произошло в Екатеринбурге. Погибли 18 человек — они выпили метиловый спирт Известно, что погибшие купили его в одном из районов Екатеринбурга. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».