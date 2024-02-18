Происшествия 18 февраля 2024, 03:12 Школьницу из Махачкалы нашли на пятый день поисков МВД: пропавшую девочку-подростка из Махачкалы через пять дней нашли в Дербенте РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полицейские нашли 15-летнюю девочку из Махачкалы, которая пропала пять дней. За это время подросток успела побывать в нескольких районах Дагестана и в Чечне. Об этом Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

По данным МВД, школьница вышла из дома в 05:00 13 февраля и перестала выходить на связь. Сотрудники ППС нашли девочку 17 февраля. За эти пять дней она побывала в нескольких районах республики, выезжала в Грозный, а потом снова вернулась в Дербент.

Реклама

Подростка отвезли в отдел полиции для разбирательства. Причины произошедшего устанавливаются.

Также дагестанские полицейские продолжают искать 22-летнюю спортсменку Анна Цомартова, которая внезапно исчезла 11 февраля. В этот день девушка выступала на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске, где потерпела поражение.

Ранее в Челябинске полицейские нашли ушедшую из дома 13-летнюю школьницу. По словам матери подростка, девочку нашли в доме отца.