Происшествия 14 февраля 2024, 09:22 Поиски пропавшей школьницы завершили в Челябинске 74.ru: в Челябинске нашли ушедшую из дома 13-летнюю школьницу РИА «Новости»

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Поиски ушедшей из дома 13-летней школьницы завершили в Челябинске. Об этом изданию 74.ru сообщили в главке управления МВД по городу.

Мама подростка уточнила, что с девочкой все в порядке. По предварительным данным, ее нашли в доме отца.

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Об исчезновении школьницы в Челябинске стало известно во вторник, 13 февраля. О пропаже заявляла ее мама. По ее словам, дочь поссорилась с подругой, после чего ушла в неизвестном направлении.

Ранее в лесном массиве в Самаре обнаружили тело 16-летней школьницы, которая покинула дом еще 1 февраля. Девушка лежала в сугробе снега с бутылкой алкоголя. Следственный комитет по Самарской области завел уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетней.

Также в Новосибирской области нашли тела женщины и ее пятилетней дочери, которые бесследно исчезли еще 20 января. В убийстве заподозрили жителя Новосибирска.