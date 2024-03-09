Происшествия 09 марта 2024, 16:41 Школьница попала в реанимацию после отравления электронной сигаретой в Петербурге «Фонтанка»: в Петербурге девочка попала в реанимацию из-за электронной сигареты Dmitry Golubovich/Global Look Press

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В Санкт-Петербурге ученица девятого класса оказалась в реанимации 8 марта. Предположительно, она отравилась после использования электронной сигареты, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, утром в квартире жилого дома на улице Оптиков в Приморском районе родители нашли дочку в луже рвотных масс и с электронной сигаретой.

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Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики забрали школьницу с отравлением неизвестным веществом в тяжелом состоянии. Ее доставили в детскую больницу имени Филатова в отделение реанимации.

«Фонтанка» уточнила, что причиной резкого ухудшения самочувствия девочки могла стать электронная сигарета.

Все обстоятельства произошедшего установят специалисты. Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее представители эко-партии «Зеленые» обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением, которое поможет сократить вредное влияние электронных сигарет и вейпов на природу. В частности, активисты считают, что нужно установить утилизационный сбор при пересечении границы России и направить эти деньги на организацию системы сбора и безопасной утилизации отходов.