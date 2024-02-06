Экология 06 февраля 2024, 00:51 Меры по утилизации электронных сигарет и вейпов предложили в России Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

Российская экологическая партия «Зеленые» направила письмо председателю Государственной думы Вячеславу Володину, в котором выразила озабоченность увеличением количества электронных сигарет и вейпов в России. Это ведет не только к ухудшению здоровья нации, но и к усилению негативного воздействия на окружающую среду при утилизации этих устройств, считают авторы обращения.

Опрос портала Superjob показал, что в 2023 году количество использующих вейпы россиян увеличилось по сравнению с 2019 годом в три раза. Сопредседатель партии Александра Кудзагова отметила, что практически все части электронной сигареты наносят вред окружающей среде. Она подчеркнула, что особый вред наносят литий-ионные аккумуляторы, которые входят в состав электронных сигарет.

Реклама

Авторы письма предложили конкретные меры по уменьшению вредного влияния устройств для курения на природу. Они считают, что необходимо ввести утилизационный сбор при пересечении границы России и направить эти средства на организацию системы сбора и безопасной утилизации отходов.

Представители партии также инициируют проведение круглого стола в Госдуме для выработки комплексного решения, куда пригласят производителей и продавцов электронных устройств для курения, а также финансистов, таможенников и экологов.