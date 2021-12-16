Школьница упала в яму с кипятком в Орехово-Зуеве

Школьница из Орехово-Зуева по пути в учебное заведение провалилась в яму с кипятком. Ее пришлось госпитализировать с ожогами ног до колена.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — рассказали в прокуратуре Московской области.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В соцсетях предположили, что девочка не увидела полость в земле, потому что та была занесена снегом.

В Новокузнецке полицейские спасли школьницу, которая гуляла вместе с собаками на замерзшей реке. По данным следствия, девочка ушла из дома в том момент, когда ее мать уснула. Она хотела провести время с друзьями, однако, никого не увидев на улице, отправилась на замерзшую реку вместе с животными. Увидев ее на льду, прохожие вызвали полицию, и стражи порядка забрали ребенка из опасного места.