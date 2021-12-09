Полицейские спасли 10-летнюю девочку с собаками на реке в Новокузнецке

В Новокузнецке полицейские спасли школьницу, которая гуляла вместе с собаками на замершей реке. По данным следствия, девочка ушла из дома в том момент, когда ее мать уснула. Она хотела провести время с друзьями, однако никого не увидев на улице, отправилась на замерзшую реку вместе с животными. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Первой на реке ребенка с собаками заметила 29-летняя горожанка. Она попыталась уговорить школьницу вернуться на берег, однако все ее усилия не увенчались успехом. Затем женщина решила позвонить в полицию, поскольку испугалась за жизнь ребенка.

«Девочка находилась на льду до тех пор, пока к ней не обратились сотрудники полиции. Полицейские передали ребенка матери и провели с семьей профилактическую беседу об опасности нахождения вблизи рек и водоемов», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении матери школьницы полиция составила протокол о неисполнении родительских обязанностей.